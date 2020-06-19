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وكيل صحة الشرقية يتفقد قسم العزل بمستشفى أبوحماد المركزى

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:49 م
وكيل صحة الشرقية يتفقد قسم العزل بمستشفى أبوحماد المركزى الدكتور هشام مسعود وكيل صحة الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظبم

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تفقد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى جولة مفاجئة قسم العزل بمستشفى العزل أبوحماد، وتفقد وكيل الوزارة قسم العزل بمستشفى أبوحماد واطمأن على سير العمل بأقسام المستشفى، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفى خلال تلك الفترة وفى ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد،كما تفقد تجهيز المبنى الجديد المقام بالدور الثالث بالمبنى الأقتصادى إستعدادا لدخوله الخدمة وكذلك مبنى الحضانات والذى يتم تجهيزه حاليا ووضع الأسرة به لعناية العزل ،وقسم الاستقبال بالمستشفى.

وخلال زيارته للمستشفى اطمئن وكيل الوزارة على جميع الحالات الموجودة بالعزل ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم،وطالب بتوفير سبل الرعاية الطبية لهم حتى مثولهم للشفاء.

وأشاد وكيل الوزارة بالمجهود الكبير الذى يبذله الأطباء وأطقم التمريض تجاه المرضي، من حيث تقديم الخدمة الطبية المتميزة وسرعة التعامل مع الحالات، كما أشاد بأداء إدارة المستشفى فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومستوى النظافة داخل أقسام المستشفى.

 


محافظه الشرقيه

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