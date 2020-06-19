اليوم السابع
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وصول 893 مصريا عائدا من الأردن والكويت والإمارات إلى مطار القاهرة

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:04 م
وصول 893 مصريا عائدا من الأردن والكويت والإمارات إلى مطار القاهرة مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، رحلات قادمة من الكويت والأردن والامارات وعلي متنها 893 راكب، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن 3 رحلات قد هبطت بمطار القاهرة قادمة من الكويت تابعة لشركة طيران عربية خاصة كما هبطت رحلة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من العاصمة الأردنية عمان كما وصلت رحلة أخيرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة من الإمارات.

وقد خضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وسيتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


مطار القاهرة

رحلات إستثنائية

الكويت

دبى

الأردن

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