وصول 348 مصريا من العالقين بقطر إلى مطار القاهرة الدولى

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى، رحلتين استثنائيتين قادمتين من العاصمة العمانية مسقط، على متنهما 348 راكبا من المصريين العالقين بقطر، وذلك ضمن الجسر الجوي الاستثنائي الذي تنظمه وزارة الطيران المدني لعودة المصريين من الخارج، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية كإجراء احترازي لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد عبر المسافرين.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن المطار استقبل رحلتين طيران لشركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمتين من سلطنة عمان الرحلة الأولي تقل 174 مصريآ، والرحلة الثانية تقل 174 مصريآ من العالقين بقطر، وخصع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة،والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكانت أعلنت وزارة الطيران المدني، عن تسيير جسر جوي لإجلاء أكثر من 3 ألاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم، وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يومياً.