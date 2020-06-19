وصول 3 رحلات استثنائية لمطار القاهرة قادمة من اليونان والإمارات على متنها 456 راكبا

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الجمعة، 3 رحلات استثنائية قادمة من اليونان والإمارات العربية المتحدة وعلى متنهم 456 راكبا. وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن 3 رحلات أحدهما قادمة من أثينا تتبع شركة مصر للطيران وعلى متنها 142راكبا، فى حين تصل الرحلة الثانية التابعة لأحدى خطوط الطيران العربية قادمة من إمارة الشارقة على متنها 164 راكبا أما الرحلة الثالثة والأخيرة فتصل من مطار دبى وعلى متنها 150 راكبا.

أوضحت المصادر، أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 رحالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحصالطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما.