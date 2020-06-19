وزير السياحة يستكمل جولته اليوم داخل فنادق الغردقة للتأكد من تطبيق الضوابط

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستكمل الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والاثار، اليوم الجمعة، جولته بمدينة الغردقة، لتفقد الاجراءات والضوابط داخل فنادق الغردقة، عقب جولته امس برفقة الطيار محمد منار وزير الطيران، ومحافظ البحر الأحمر، بحضور مراسلي الصحف الاجنبية لتفقد الاجراءات بمطار الغردقة ومتحف الاثار بالمدينة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير برفقة مراسلي الصحف والقنوات الاجنبية، بتفقد فندقين والتأكد من الاجراءات داخل الغرف بالفندق والمطابخ وكيفية استقبال النزلاء، ثم ينطلق وزير السياحة ووزير الطيران الي مدينة شرم الشيخ ظهر الجمعة علي متن مركب من ميناء الغردقة البحري .

كان وصل عصر امس الخميس لمطار الغردقة الدولي، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار، يرافقهم وفد من مراسلي الصحف الاجنبية لتفقد الاجراءات الاحترازية قبل عودة الرحلات السياحية بمطار الغردقة وكذلك متحف اثار الغردقة.

وبدأ وزير الطيران والسياحة بمرافقة وفد مراسلي الصحف الاجنبية بجولة داخل صالات المطار لمشاهدة الاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها ووضع علامات بارضيات الصالات وامام الكونترات المختلفة، كذلك كيفية الحفاظ علي التباعد الاحتماعي، وعمليات التعقيم التي تتم بمجرد وصول الطائرة لارض المهبط، وعملية تركيب كاميرات حرارية في المطار جديدة .

وكان أعلن الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، عن جاهزية متحف آثار الغردقة أمام الجمهور كأول متحف فى مصر يتم إعادة افتتاحه، مؤكدا على أن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المتحف، لاستقبال الجمهور والسياح قريبا.

وقام وزير السياحة والاثار بتطبيق عملى لتجربة زيارة المتحف من خلال اجهزة التفتيش والتعقيم وارتداء الكمامة، والسير على العلامات الارشادية التى تم وضعها على ضمن الاجراءات الاحترازية بالمتحف.

وأكد الوزير على فتح المتحف امام الجمهور حتى قبل حظر التجوال بساعه اى سيقفل ابوابه فى تمام الساعه السابعه مساء، مؤكدا على أن هناك عدة اجراءات يتم اتباعها داخل المتحف فى كل منطقة بمجرد من الدخول وصولا للقاعات .