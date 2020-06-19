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وزير الخزانة الأمريكى مدافعا عن ترامب: كتاب بولتون ملىء بالأكاذيب

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:10 ص
وزير الخزانة الأمريكى مدافعا عن ترامب: كتاب بولتون ملىء بالأكاذيب وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين
وكالات

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قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إنه اطلع على مقتطفات من كتاب مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق جون بولتون، ووجدها "مليئة بالأكاذيب والمغالطات".

وكان بولتون أشار فى المقتطفات المنشورة إلى أن منوتشين انتقد لجوء الولايات المتحدة بشكل دائم إلى فرض العقوبات على بلدان مغضوب عليها.

ورد منوتشين على أقوال بولتون موضحا أن "وزارة الخزانة فرضت العقوبات بفاعلية غير مسبوقة لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات".

ويضم كتاب بولتون الجديد الذي سيصدر قريبا تحت عنوان "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر. مذكرات من البيت الأبيض"، اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة موجعة بترامب الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي، بعد 18 شهرا من تعيينه.

 


ستيفن منوتشين

وزير الخزانة الأمريكى

ترامب

جون بولتون

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