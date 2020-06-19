واشنطن: منع إيران تفتيش منشأتين يثير أسئلة جدية حول ما تحاول إخفاءه

ماجد تمراز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن منع إيران تفتيش منشأتين نوويتين هو أمر مقلق للغاية، مؤكدة أن إيران بدأت على مدى الأشهر الماضية استمرت في تصعيدها النووي، وفقا لما نشره موقع العربية.

وكانت الممكلة العربية السعودية رحبت بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعوة إيران إلى فتح المنشآت المتشبه فيها أمام المفتشين الدوليين، وتقديم المعلومات التي تحتاجها الوكالة في متابعة البرنامج النووي الإيراني.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأميرعبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود - في بيان صحفي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة - "ترحب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لمشروع القرار المقدم من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا - ألمانيا - بريطانيا) الذى يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما فى ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، وتثمن المملكة، في هذا الصدد، الجهود المهنية والشفافة التي تضطلع بها الوكالة ومديرها العام".

وأضاف المندوب السعودي: "تدعم المملكة هذا القرار؛ لما يمثله من خطوة مهمة وجادة في جهود التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، والذي يأتي اتساقا مع مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه عدم تمكين إيران من تطوير التقنية النووية لأغراض غير سلمية؛ حفظا للأمن والسلم الدُّوليين".