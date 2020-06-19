ناسا تحتفل بذكرى إلغاء العبودية في أمريكا بصورة من الفضاء لـ"جالفستون بتكساس"

كتب محمد سعودي

احتفلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الجمعة، بذكرى إنهاء العبودية التي توافق يوم 19 يونيو من كل عام، حيث نشرت صورة من الفضاء لمنطقة غالفستون في تكساس، التي أعلن فيها "العبيد" أنهم صاروا أحرارا في ذلك الوقت.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، إن الاحتفال اليوم بذكرى رفع علم الأميركيون الأفارقة المستعبدين في جالفستون بولاية تكساس، لتحريرهم، كما أرفقت صورة قالت إنها لـ جالفستون من الفضاء.

وتحيي أمريكا اليوم الجمعة ذكرى إنهاء العبودية، على وقع اضطرابات واحتجاجات تعم أنحاء الولايات المتحدة، ضد العنصرية وعنف الشرطة تجاه ‏الأمريكيين من أصول أفريقية على خلفية مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض.

وانطلقت احتجاجات في أمريكا تزامنا مع إحياء ذكرى العبودية، ومن المرتقب مشاركة الآلاف في عدة مظاهرات تمتد من ‏نيويورك إلى لوس أنجلوس‎.‎، بمناسبة الذكرى الـ 155 لما يسمى بـ"جونتينث"، ذلك اليوم الذي أدرك خلاله ‏‏"العبيد" في جالفستون في تكساس أنّهم صاروا أحرارا.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020، حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي "أبيض" بركبته على عنقه حتى الموت بعدما احتجزه مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارما في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وغياب المساواة في المجتمع الأمريكي.