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ممرضة تتضرر من جيرانها لسوء معاملتهم لها لاصابتها بكورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:57 م
ممرضة تتضرر من جيرانها لسوء معاملتهم لها لاصابتها بكورونا كورونا ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تضررت ممرضة من جيرانها بسبب عدم سماحهم لها بالنزول لإصابتها بالفيروس نظراً لخضوعها للعزل المنزلى ، عقب اصابتها بفيروس كورونا.

 

على خلفية تداول مقطع فيديو على السوشيال يتضمن إستغاثة ممرضة بإحدى المستشفيات تضررت خلاله من بعض جيرانها لتهديدها والإساءة إليها عقب خروجها من منزلها بدائرة "مركز شرطة بنى عبيد - محافظة الدقهلية " بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وتضررها من أحد أمناء الشرطة من قوة المركز لتواطؤه مع جيرانها – على حد زعمها – بمنع شقيق زوجها من تحرير محضر بالواقعة .

بالفحص تبين تحرير محضر بتاريخ 16 الجارى بمركز شرطة بنى عبيد بشأن مشاجرة بين (شقيق زوج الممرضة ) ، و(عامل وشقيقته – مصابان بجروح وكدمات) لتضرر العامل وشقيقته من قيام زوج الممرضة بوضع كمية من الرمال أمام منزلهما وتبادلهم التعدى بالضرب .

وكذلك تبين ورود خطاب مديرية الشئون الصحية يفيد أن المذكورة تخضع للعزل المنزلى لمدة 14 إعتباراً من يوم 9 حتى 23 الجارى لإصابتها بفيروس كورونا وكذا المخالطين لها ( زوجها ووالدته) بما يتنافى مع أقوالها .

وبمواجهتها أيدت ما جاء بالفحص وعدلت عن إتهامها لأمين الشرطة المذكور وأضافت بتضررها من جيرانها لعدم سماحهم لها بالنزول لإصابتها بالفيروس نظراً لخضوعها للعزل المنزلى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


كورونا

ممرضة

فيروس كورونا

كورونا نيوز

اخبار الحوادث

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