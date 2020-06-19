"معا ضد الكورونا بأسوان" تتعاون مع الطب الوقائى بالتحليل لـ15 مصابا بالحجر المنزلى

أسوان - صلاح المسن

تتواصل مجهودات ونشاطات حملة معا ضد الكورونا بأسوان التطوعية والخدمية فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد-19" تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وإشراف الدكتور غادة يحيى أبو زيد نائب المحافظ.

وواصل الفريق الأول بالمجموعة الأولى بأسوان بالحملة جهود التعقيم بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائى أيضاً بتطهير منازل الحالات الإيجابية المتواجدة بعمارة أمام جمعية شندى بمنطقة الطابية بمشاركة محمد حسين و محمد سيد.

واستكمل الفريق الأول بالمجموعة الثانية بتعقيم منازل حالات إيجابية بمنطقة معزوز بالمحمودية ومنطقة الشيخ هارون ومنطقة طريق السادات بجوار المستشفى العسكرى ومنطقة السد العالى شرق مستعمرة الشرطة ومنطقة الصداقة الجديدة بمشاركة منى راجح جمال مغازى وفارس احمد مع توعية المخالطين بالتعاليم الوقائية.

وقام الفريق الثانى بأعمال التطهير والتعقيم بمركز ومدينة إدفو بتطهير منازل الحالات الإيجابية بشارع كامل بمنطقة العطاياب بعد ظهور حالتين كورونا فيه ووفاة واحدة منهم ومنطقة خلف سور المعبد وتم ذلك مع توعية المخالطين بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وأهمية التباعد الاجتماعى بمشاركة باسم صلاح و الحسينى ضيف الله ومصطفى هاني.

وتابع نشاط الخدمات الطبية بإدفو حالات العزل المنزلى التى بلغ عددها 20 حالة وتوصيل الأوكسجين للحالات وتطوع شباب من أهل المنطقة بتركيب جلسات النفس لحالة وتعبئة الأسطوانة ونقلها وامتثلت للشفاء حتى الآن حالة واحدة وتحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلى سلبية وتم إستلام إسطوانة اوكسجين جديدة تبرع لمساعدة المرضى.

وباشر الفريق الثالث بالمجموعة الأولى بدارو فى نطاق عمل مركزى دراو وكوم أمبو تطهير منزل حالة إيجابية بمنطقة الشيخ عامر بجوار المعهد الأزهرى وحالة بمنطقة عزبة نجع العرب بواسطة المتطوعين عبدالله القاضى و مايكل رشدي.

وتم تطهير مكتب بريد دراو نظراً لتكدس المواطنين فى هذه الفترة لصرف المعاشات. وتابع فريق الخدمات الطبية الحالات الإيجابية المصابة المتواجدة بالمنازل بمدينة ومركز أسوان وعددها 55 حالة ووصل عدد الحالات التى قامت الحملة بمتابعتها منزلياً حتى الآن إلى 70 حالة وارتفعت حالات الشفاء التام للمرضى التى يعالجها الفريق الطبى بالعزل المنزلى إلى 10 حالات بعد تحول نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلى سلبية الآن.

وتوفر الحملة بصفة يومية مجموعة من جرعات العلاج و"مسكات التنفس" الصناعى وأنابيب الأكسجين لغير القادرين فى الحجر المنزلى و توصيل العلاج مع كامل الخدمات الطبية.

وشارك محمد سيد مسئول فريق تغسيل ودفن الموتى فى تغسيل ودفن عدد حالتين وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بنطاق مركز ومدينة أسوان .

وقامت إدارة الطب الوقائى بأسوان بالتعاون مع حملة معا ضد الكورونا بأسوان بمتابعه حالات عزل منزلى وحالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتم عمل تحاليل معملية لـ15 منزلا بقرية غرب سهيل للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين والذين ظهرت عليهم أعراض ولمتابعة حالتهم اولا بأول وتقييم الموقف الصحى لهم وتوعيتهم بكيفية اتخاذ إجراءات العزل أو الإجراءات الاحترازية مع طريقة التعامل مع الفيروس وتناول بروتوكول العلاج تحت إشراف الدكتور نجيب نجيب ومنسق فريق الخدمات الطبية محمد عرجون.