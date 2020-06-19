مطار القاهرة يستقبل 324 مصريا من العالقين بقطر ومسقط

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة، صباح اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين قادمتين من العاصمة العمانية مسقط، وعلى متنهما 324 عالقا مصريا من المقيمين بقطر وعمان.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن طائرة تابعة لمصر للطيران تقل 150 عالق وأخرى تابعة لخطوط إير كايرو التابعة لوزارة الطيران قد وصلتا مطار القاهرة وعليها 174 راكب من العالقين منذ تعليق حركة الطيران مارس الماضى.

وقد خضع ركاب الرحلتين القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.