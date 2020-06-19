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مطار القاهرة يستقبل رحلة مصر للطيران من بيروت على متنها 103 عالقين مصريين

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:56 م
مطار القاهرة يستقبل رحلة مصر للطيران من بيروت على متنها 103 عالقين مصريين رحلة مصر للطيران - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت ، على متنهما نحو 103 راكبين مصريين من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة رقم MS710 التابعة لشركة مصر للطيران ، قادمة من بيروت على متنها نحو 103راكبين مصريين.

 

وخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

 

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


مطار القاهرة

رحلات عالقين

بيروت

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