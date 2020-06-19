مشادات في البرلمان التونسى بسبب ظهور صورة محمد مرسي

كتب عامر مصطفى

نشبت مشادات كلامية وحالة من فوضى تحت قبة البرلمان التونسي، بسبب ظهور صورة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، داخل المقر، فيما وصفت النائبة عبير موسى، ذلك بأنه هذا تحدي للدولة التونسية من جماعة الإخوان.

وقالت النائبة التونسية عبير موسى إن نواب حركة النهضة التونسية يتنقلون بين السجون للتواصل مع إرهابيين، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز.

وفى وقت سابق كشفت عبير موسى، النائبة التونسية المعارضة ورئيسة الحزب الدستورى الحر، أن جماعة الإخوان الإرهابية التونسية أدخلت فريقا من تنظيم "داعش" الإرهابى من ليبيا، من أجل استهدافها، وتابعت: "وصلتنى معلومات بقيام الإخوان برصد كل تحركاتى".

ووفق الخبر الذى ورد عبر قناة العربية، فإن النائبة التونسية المعارضة، قالت إن التهديد باغتيالى أمر خطير والكرة فى ملعب الأمن.

وكشفت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى، الجمعة، "مؤامرة" تحاك ضدها من قبل سياسيين فى البلاد لأجل الانتقام منها، بعدما قادت جهودا لأجل محاسبة رئيس البرلمان، راشد الغنوشى، على تدخله فى سياسة تونس الخارجية.

وعرضت، فى ندوة صحفية بالبرلمان التونسى، تسجيلا صوتيا مثيرا بين النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو والنائب عن حركة النهضة بشر الشابى.