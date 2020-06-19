اليوم السابع
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الجمعة، 19 يونيو 2020 12:16 م
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مستشفى قها للحجر الصحى تقدم الشكر للطاقم الطبى السادس

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:07 م
مستشفى قها للحجر الصحى تقدم الشكر للطاقم الطبى السادس مستشفى قها
القليوبية نيفين طه

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قدمت مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية، الشكر والتقدير للطاقم الطبى السادس بالمستشفى من أطباء وتمريض، مشيدة بجهودهم وعملهم الدؤوب فى خدمة المرضى ورعايتهم.

 

وأعلنت مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية، خروج 7 متعافين من فيروس كورونا المستجد بعد ورود تقارير المسحتين التى أجريت لهما وأثبتت تعافيهما من الفيروس ليتزايد أعداد المتعافين الى 288.

 

وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 288 شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

 

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

 

 

 


كورونا

قها

اخبار مصر

القليوبية

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