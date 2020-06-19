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محافظ بورسعيد: تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان الثانوية العامة والأزهرية

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:26 م
محافظ بورسعيد: تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان الثانوية العامة والأزهرية بوابات التعقيلم للجان الثانوية العامة ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنة تم تركيب 21 بوابة تعقيم على لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بواقع 17 بوابة على لجان الثانوية العامة و4 بوابات على لجان الثانوية الأزهرية وذلك تحت إشراف اللواء  محمد عامر، المستشار الفنى للمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، بأنة تم اتخاذ أقصى درجات الحماية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة بعد غد الأحد، مشددًا على ارتداء جميع الطلاب والملاحظين باللجان للكمامات، مع التعقيم والتطهير اليومى لكل اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحانات حرصًا على سلامة وصحه الطلاب مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان ومراعاة وجود مسافات مناسبة بين الطلاب داخل اللجنة التى يؤدى الطالب الامتحان بها.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة انهت لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة، حيث تم التأكيد على توفير زائرة صحية وطبيب وممرضة لكل لجنة البالغ عددها 17 لجنة بالإضافة إلى 4 لجان ثانوية أزهرية مع توقيع الكشف الحرارى وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضًا التأكد من إرتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن شباب مديرية الشباب والرياضة وجمعية مشكاة نور سوف يقومون بتنظيم دخول الطلاب واستقبالهم أمام اللجان وإرشادهم وتهيئتهم نفسيًا .

وشدد محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات  أولاً باول مع تكثيف أعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم المتابعة الدورية لانتظام العملية الامتحانية والتعامل الفورى مع أى معوقات وسرعة حلها، مشيرًا إلى أن حلقة الوصل بين جميع اللجان والمحافظة سوف تكون من خلال غرفة عمليات المجافظة .

 

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