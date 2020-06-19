محافظ بنى سويف يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

بنى سويف أيمن لطفى

يواصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف متابعته لاستعدادات امتحانات الثانوية العامة التى ستنطلق يوم الأحد القادم 21 يونيه الجاري، حيث اطمأن على الاستعدادت النهائية لانطلاق أول يوم امتحانات.

بداية بمراجعة الاجراءات الوقائية التى سيتم تنفيذها التى تشمل بوابات التعقيم والمستلزمات الوقائية والتعقيم والتطهير النهائى للجان، واجراءات تسلم ورق الأسئلة ومواعيد ذلك ، والتسهيلات المقدمة للمراقبين ورؤساء اللجان لوصولهم للجان فى المواعيد المتفق عليها، وألية التعامل مع السيناريوهات المحتملة أو المواقف الطارئة ، والمراجعة الفنية والتنسيقية بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية وغيرها من التفاصيل المهمة.

جاء ذلك خلال تواصله اليوم الجمعة مع مديرة مديرية التربية والتعليم سهام يوسف ، للتأكد من الاستعدادات النهائية، حيث زار المحافظ فى وقت سابق عددا من اللجان للاطمئنان بنفسه على ألية العمل والاجراءات المنفذة، وكلف السكرتير العام اللواء هشام شادى بالمرور على لجان أخرى، بجانب تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة اللجان التابعة لكل مركز بالتنسيق مع مديرى الادارات التعليمية وتحت إشراف وكيلة الوزارة، مع إرسال تقرير بكل التفاصيل والمعوقات إن وجدت لسرعة تلافيها، بجانب متابعته للمنظومة من خلال اللجنة العليا التى شكلها برئاسته لإدارة العملية الامتحانية بالمحافظة.

و استعرضت مديرة التربية والتعليم ماتم تنفيذه من توجيهات لمحافظ بنى سويف واللجنة العليا ، بشأن منظومة الامتحان، والتى تتضمن تلافى بعض الملاحظات التى تمت ملاحظتها خلال الجولات الميدانية، بالإضافة إلى استعراضها لأخر المستجدات، والتى من أهمها استلام ورق الأسئلة بمقر التوزيع فى حضور اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف ليتم توزيعها صباح يوم الامتحان.

وأشارت مديرة التعليم فى بيان إلى عقد اجتماع موسع اليوم فى حضور رؤساء اللجان، ورئيس مراكز توزيع الأسئلة، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، ومديرى الإدارات التعليمية، وتم الاتفاق على سيناريوهات دخول الطلاب اللجان ، حيث سيتم الدخول عن طريق بوابات التعقيم ، وسيتم تسليمه المستلزمات الوقائية اللازمة، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم، مرورا بالكشف عن حرارة كل طالب من خلال الكواشف، ثم دخوله اللجنة وتسليمه ورق الامتحانات، مؤكدة على أن سيتم تطهير اللجان التطهير والتعقيم النهائى غدا ولن يتم فتحها إلا يوم الأحد "أول أيام الامتحانات ".

وأوضحت انه تم الاتفاق على الالتزام بالعدد المحدد 14 طالب داخل اللجنة الواحدة ،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، حيث تم التأكيد على ترك مسافات آمنة للتباعد الاجتماعى بين الطلبة داخل اللجان،والبالغ عددها 52 لجنة تستوعب ما يقرب من 20 ألف طالباً وطالبة على مستوى المحافظة .