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محافظ الوادى الجديد: تسجيل 4 حالات كورونا وارتفاع العدد إلى 176 حالة

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:47 ص
محافظ الوادى الجديد: تسجيل 4 حالات كورونا وارتفاع العدد إلى 176 حالة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادي الجديد، الخميس، تسجيل 4 حالات إيجابية لمخالطين في 3 مراكز ليصل بذلك إجمالي حالات كورونا لـ 165 إصابة بالإضافة إلى 11 حالة وفاة، بينما حالات التعافي سجلت 79 حالة، منذ بداية أزمة كورونا بالوادي الجديد.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الخميس، في بيان صحفي رسمي، أن الحالات الإيجابية التي جرى تسجيلها اليوم تعود لـ 4 مواطنين بمركز الخارجة و3 بمدينة موط بالداخلة، وحالة بقربة عين شمس بمركز بلاط.

ناشد الزملوط، أهالي المحافظة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية بكافة المناطق والأحياء لضمان السلامة وعدم الإصابة وارتداء الكمامة بالأسواق وأثناء حركة التجوال بالمصالح الحكومية وغيرها

وشدد الزملّوط على أهمية تقليل السفر خارج المحافظة إلا في حالات الضرورة القصوى لتجنب الإصابة، والالتزام بالإجراءات الوقائية في حال ذلك، لافتاً إلى ضرورة التزام المخالطين المعزولين منزلياَ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان الالتزام بالعزل حفاظاً على سلامة الجميع.


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