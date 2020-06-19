اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:00 ص
محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه يتمنى تحقيق وتنفيذ كافة المشروعات القومية التى وجه بتنفيذها الرئيس السيسى، والتى من شأنها أن تنقل الإسكندرية نقلة نوعية، فهى مشروعات عملاقة وقومية فى كافة المجالات الخاصة بالاسكان والبنية التحتية، ولكن هناك مشروع قادم سوف يسعد به أهالى الإسكندرية، وهو تطوير الكورنيش، فالكورنيش خط أحمر ولن أسمح بحجب رؤية البحر وتجاوزات المستأجرين.

وتابع محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير الكورنيش سوف يدخل حيز التنفيذ، بعد الانتهاء من الدراسات بالتنسيق مع الجامعة الألمانية، حيث تم توقيع بروتوكول مشروع "الهوية البصرية" الذى سوف ينطلق على الكورنيش من منطقة "بير مسعود"، ويتضمن المشروع التطويرى ملامح تراثية من مختلف العصور اليونانية و الرومانية و القبطية و الاسلامية ، وسوف يتم تغيير شكل بوابات الشواطئ و اللوحات الإعلانية على الكورنيش لتلائم هذا الطابع التراثى المميز للإسكندرية، وجارى عرض ملامح هذا المشروع على الصفحة الرسمية للمحافظة "الفيس بوك" لإستطلاع آراء أهالى الإسكندرية فى الشكل الجديد قبل التنفيذ .

وعن ملف البناء المخالف والتعديات أكد محافظ الإسكندرية، أن ملف البناء المخالف يعد من أهم التحديات بمحافظة الإسكندرية، فمنذ 2011 وحتى 2019 هناك 133 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة، أو الأراضى الزراعية، أو مخالفات ارتفاعات مبانى، تم تنفيذ نسبة قليلة منهم لا تتعدى 7 آلاف قرار فقط، وهى لا تمثل أكثر من 5.% خلال تلك السنوات، ولكن منذ يناير 2020 و حتى الآن إستطعنا تنفيذ أكثر من 84% من تلك المخالفات التى تم رصدها فى تلك الفترة، وإنه من غير الدقيق إطلاق رقم لعدد العقارات المخالفة، فمن الممكن أن يصدر أكثر من قرار إزالة لعقار واحد به العديد من الادوار المخالفة، لذلك نعتمد فى الاحصائيات على عدد قرارات الإزالة الصادرة لتلك المخالفات.

 


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