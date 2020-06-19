محافظة الإسكندرية تنفذ 248 قرار إزالة على الأراضى الزراعية وتسترد 23 فدانا

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، أن الاسكندرية محافظة ليس بها ظهير ريفى كبير المساحة ، مشيرا الى جميع الآجهزة التنفيذية بالمحافظة تساهم فى حملات الإزالة لصالح جهه الولاية لتلك الآراضى الزراعية فالمحافظة ليست جهه ولاية

وأشار لـ"اليوم السابع" أن محافظة الإسكندرية قامت برصد وإزالة 248 حالة مبانى من أراضى زراعية ، وإسترداد 247 ألف متر و تسليمها الى جهات الولاية ، بالإضافة الى إسترداد 23 فدان أراضى زراعية تم إزالة التعدى عنها حتى الآن .

و أكد محافظة الإسكندرية ، أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية ، فمنذ 2011 و حتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية ، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة ،أو الآراضى الزراعية ،أو مخالفات إرتفاعات مبانى

وأشار لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ نسبة قليلة منهم خلال السنوات الماضية لا تتعدى 7 ألاف قرار فقط وهى لا تمثل أكثر من 5.% فقط.

وأكد محافظ الاسكندرية على أنه منذ يناير 2020 و حتى الآن إستطعنا تنفيذ أكثر من 84% من إزلة تلك المخالفات التى تم رصدها فى تلك الفترة وإنه من غير الدقيق إطلاق رقم لعدد العقارات المخالفة ، فمن الممكن أن يصدر أكثر من قرار إزالة لعقار واحد به العديد من الادوار المخالفة، لذلك نعتمد فى الاحصائيات على عدد قرارات الإزالة الصادرة لتلك المخالفات.