مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

كتب أحمد علوى

حالة من القلق انتابت الملايين حول العالم، وداخل الصين على وجه التحديد من عودة انتشار وباء كورونا القاتل في العاصمة الصينية بكين، وسط اتهامات صينية بأن العودة القوية للإصابات ورائها واردات أوروبية من الطعام المجمد، خاصة "السلمون الأوروبي".

ومع تبادل الاتهامات، وفى الوقت الذى أعلنت فيه الصين ظهور ما يزيد على 100 إصابة بالوباء داخل العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية، يقدم "اليوم السابع" في رسالة خاصة بالفيديو من قلب بكين لمراسلنا الزميل هانى محمد، علق خلالها على آخر تطورات انتشار كورونا، مع عرض بأهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على تلك الأزمة.

وقال الزميل هاني محمد إنه بعد ظهور أول إصابة جديدة في العاصمة بكين داخل أحد الأسواق، تم على الفور إغلاق السوق واجراء عمليات عزل وتعقيم شاملة، مع فحص كافة العاملين والسكان المحيطين ، مشيراً إلى أنه تم إجراء 90 ألف حالة فحص يومياً خلال اليومين الماضيين لاحتواء الموقف.

وأكد هاني أن الوضع داخل بكين آمن للغاية، وأن المواطنين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي داخل الأحياء والمناطق الحيوية، حيث حرص المواطنين على اصطحاب أطفالهم للمتنزهات بشكل طبيعي لا يشي بأي قلق أو وجود أي أمر طارئ.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى حتى نهاية يوم 18 يونيو، منها 25 حالة بالعاصمة بكين. هذا بالمقارنة مع 28 حالة إصابة مؤكدة قبل يوم، منها 21 فى بكين. وتقيد السلطات المحلية حركة الناس بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى.

وسجلت السلطات الصحية أيضا خمس حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة مع ثماني حالات في اليوم السابق.