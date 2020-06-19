اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 07:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:00 ص
ليبيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا كورونا فى ليبيا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجل المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا الخميس، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لتبلغ حصيلة الإصابات 510 حالات.

وأوضح المركز أن الإصابات الجديدة موزعة بين طرابس (3 حالات) وبنغازي (3) وسبها (4)، مشيرا إلى أن 6 إصابات هي جديدة، وحالة واحدة مخالطة، و3 حالات قادمة من الجنوب، وأن كشف الإصابات الجديدة تم بعد فحص 1358 شخصا.

كما أعلن المركز عن تماثل 3 مصابين للشفاء ليصبح إجمالي المتعافين 81 شخصا.

وأضاف أن بين الإصابات الـ510، 419 حالة نشطة و10 وفيات.

والأربعاء سجل المركز 16 حالة جديدة وحالتي شفاء.

 

ليبيا

كورونا

كورونا فى ليبيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة