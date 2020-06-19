كريستين لاجارد لقادة الاتحاد الأوروبى: اقتصادكم فى تدهور كبير

كتبت: هناء أبو العز

صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاجارد ، أن اقتصاد أوريا في "تدهور كبير" ودعت الكتلة إلى التحرك من أجل التعافى .

وخاطبت لاجارد فى اجتماعها بالفيديو مع قادة الاتحاد ، ان "اقتصاد الاتحاد الاوروبي يشهد تراجعا كبيرا ، مؤكدة إن اقتصاد منطقة اليورو يتجه إلى "تراجع حاد" بنحو 13٪ في الربع الثاني ، وأكد مجددًا توقعات البنك بانخفاض 8.7٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وانتعاش 5.2٪ في 2021 ، مضيفة

أن التأثير الكامل لأسوأ تباطؤ اقتصادي في الاتحاد الأوروبي لم ينعكس بعد في سوق العمل ، وأن البطالة في منطقة اليورو يمكن أن تصل إلى 10٪.

ودعت لاجارد ، أيضا الزعماء إلى الاتفاق بسرعة على خطة الانتعاش قائلة إن الأسواق المالية كانت هادئة نسبيا حيث توقعت أن يتم تنشيط الكتلة الأوروبية لإظهار أن الاتحاد الأوروبي "عاد إلى العمل".

وكتب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل على تويتر قبل بدء القمة الأوروبية بقليل من خلال سلسلة من المشاورات الصعبة والمعقدة "مسؤوليتنا الجماعية هي التوصل إلى اتفاق".

وسيعطي اجتماع اليوم كل زعيم أوروبي الفرصة للكشف عن أهدافه وفرصه للتفاوض على خطة انتعاش لدعم الاقتصاد الأوروبي. وستكون هناك حاجة إلى قمة أخرى أو كليهما للتوصل إلى اتفاق في أواخر يوليو.

ويتمحور النقاش حول اقتراح المفوضية بشأن أداة استرداد بقيمة 750 مليار يورو ، مستوحاة من المبادرة المشتركة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ائتلاف كبير. .

ويستكمل الصندوق مقترحًا منقحًا لميزانية الاتحاد للفترة 2021-2027 ، بقيمة 1100 مليار يورو ، والتي سيتعين على الـ 27 أيضًا الموافقة عليها.

من حزمة 750 مليار يورو ، سيتم تخصيص 500 يورو في إطار الميزانية الأوروبية في شكل منح للبلدان المتضررة من التتويج. سيكون مبلغ الـ 250 مليار يورو على شكل قروض.

وقالت المستشارة أنجيلا ميركل : في الماضي ، لم يكن التماسك والتضامن مهمين كما هو عليه اليوم ، داعية للتغلب على العديد من الخلافات المهمة حول المبلغ والمدة والتوازن بين القروض والمنح ، ومعايير توزيع المساعدات المالية ، وقضية التبعية الصعبة ، أي التعويض (مثل الإصلاحات) التي سيطلب من بلد في مقابل الموارد.