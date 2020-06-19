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قبل انطلاق الاختبارات.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:00 ص
قبل انطلاق الاختبارات.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
محمود طه حسين

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قبل يومين من انطلاق الامتحانات الأحد 21 يونيو الجارى، ينشر "اليوم السابع" جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.
 
ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.


ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية،


وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن إطلاق منصة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة تشمل محتوى تعليمي (فيديوهات للمراجعات النهائية) من الآن وطوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، وذلك عبر الرابط https://www.thanaweya.net
 

جدول الثانوية المعدل
جدول الثانوية المعدل

 

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جدول تسليم المواد غير المضافة للمجموع


 



 


التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة المعدل

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