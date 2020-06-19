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فى اتصال هاتفى لنشرة اليوم السابع.. أستاذ مناعة يكشف قوة الموجة الثانية لكورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:41 م
فى اتصال هاتفى لنشرة اليوم السابع.. أستاذ مناعة يكشف قوة الموجة الثانية لكورونا نشرة اليوم السابع
إعداد أمنية الموجى

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صرح الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ المناعة والطب الوقائي في اتصال هاتفي لـ"نشرة اليوم السابع" أن الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تصل مصر إلى الأن، وأن المصريين عليهم التركيز على مواجهة الموجة الحالية بالالتزام بأدق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف المر: "وجود موجة ثانية من الفيروس مجرد دراسات وتكهنات والدراسات الطبية والإكلينيكية، ونحن لم نحسم وجود موجة ثانية من الفيروس بشكل مؤكد وإن كان هناك موجة ثانية متي سيكون موعد ظهورها؟  كل هذه الأمور محل تخمين فقط، ونحن لابد أن نأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة الموجة الأولى ونرتدي الكمامات ونعالج المصابيين، فنحن قد نكون وصلنا للذروة أو لم نصل فالموضوع في مصر مختلف ولابد من مواجهة الفيروس والتغلب عليه، ولا أعتقد أن يكون الفيروس في جولته الثانية أشد من الموجة الحالية".

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وكانت نشرة اليوم السابع قد تناولت خبر تحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية من الفيروس التاجى كورونا، والتي قالت إنه يمكن أن يصيب العالم هذا الخريف، مع حث الدول على تطوير اختبار ناجح وتتبع وعزل المصابين، وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية شدد الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمى الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية، أمس، على أن تتبع الاتصال والحجر الصحى للأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مصابين بـ Covid-1 كان عنصرًا أساسيًا فى الاستراتيجية.

 


نشرة اليوم السابع

الموجة التانية كورونا

كورونا

اخبار كورونا

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