اليوم السابع
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فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوافقون على تمديد حظر الأسلحة على إيران

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:59 م
فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوافقون على تمديد حظر الأسلحة على إيران سفينة إيرانية - صورة أرشيفية
ماجد تمراز

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أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا موافقتهم على حظر تصدير الأسلحة لإيران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده تريد وقف إطلاق النار في ليبيا بأسرع وقت، والسير في مسار محادثات 5+5 العسكرية للوصول لاتفاق بين أطراف الصراع في ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، خلال لقائه نظيره الألماني، هيكو ماس، أن هناك خروقات متكررة لقرار حظر السلاح في ليبيا.

وكان جان إيف لودريان، وصل إلى برلين اليوم الجمعة بدعوة من نظيره الألماني هيكو ماس، وزير الخارجية الألماني، لإجراء مشاورات ثنائية ثم اجتماع وزاري، بتنسيق مع نظيرهم البريطاني دومينيك راب مكرس للملف الإيراني.

وتتماشى هذه الزيارة إلى ألمانيا مع التعاون الوثيق الذي ساد بين الوزيرين في الأشهر الأخيرة في سياق الأزمة الصحية، بعد رفع القيود المرورية على الحدود المشتركة.


فرنسا

المانيا

ايران

حظر الاسلحه

بريطانيا

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