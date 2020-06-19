فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوافقون على تمديد حظر الأسلحة على إيران

أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا موافقتهم على حظر تصدير الأسلحة لإيران.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده تريد وقف إطلاق النار في ليبيا بأسرع وقت، والسير في مسار محادثات 5+5 العسكرية للوصول لاتفاق بين أطراف الصراع في ليبيا.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، خلال لقائه نظيره الألماني، هيكو ماس، أن هناك خروقات متكررة لقرار حظر السلاح في ليبيا.
وكان جان إيف لودريان، وصل إلى برلين اليوم الجمعة بدعوة من نظيره الألماني هيكو ماس، وزير الخارجية الألماني، لإجراء مشاورات ثنائية ثم اجتماع وزاري، بتنسيق مع نظيرهم البريطاني دومينيك راب مكرس للملف الإيراني.
وتتماشى هذه الزيارة إلى ألمانيا مع التعاون الوثيق الذي ساد بين الوزيرين في الأشهر الأخيرة في سياق الأزمة الصحية، بعد رفع القيود المرورية على الحدود المشتركة.
فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوافقون على تمديد حظر الأسلحة على إيرانالجمعة، 19 يونيو 2020 06:59 م
سفينة إيرانية - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا موافقتهم على حظر تصدير الأسلحة لإيران.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الشرطة فى بلجيكا تحتج على ازدراء عملها بعد حادث فلويدالجمعة، 19 يونيو 2020 06:52 م
محافظ مطروح: كان لى الشرف استقبال العائدين من ليبياالجمعة، 19 يونيو 2020 06:51 م
اليمن يطالب إيران مجددا بالكف عن دعم مليشيا الحوثى بالسلاحالجمعة، 19 يونيو 2020 06:50 م
فيديو.. فرار آلاف النازحين بسبب القصف التركى على شمال العراقالجمعة، 19 يونيو 2020 06:46 م
لافروف يصف إجراءات "الناتو" على حدود روسيا وبيلاروس بــ"الاستفزازية"الجمعة، 19 يونيو 2020 06:45 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة