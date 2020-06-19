فرنسا وبريطانيا وألمانيا تتفق على يجب معالجة المخاوف المشتركة من أنشطة إيران

ماجد تمراز

عبرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، عن مخاوف من برامج إيران لتصنيع الصواريخ والأسلحة النووية والباليستية وتهديدها للاستقرار، مشددة على ضرورة معالجة تلك المخاوف من أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وكانت أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا موافقتهم على حظر تصدير الأسلحة لإيران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده تريد وقف إطلاق النار في ليبيا بأسرع وقت، والسير في مسار محادثات 5+5 العسكرية للوصول لاتفاق بين أطراف الصراع في ليبيا، مؤكدا على أن إيران كسرت حظر الأسلحة.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، خلال لقائه نظيره الألماني، هيكو ماس، أن هناك خروقات متكررة لقرار حظر السلاح في ليبيا.

وكان جان إيف لودريان، وصل إلى برلين اليوم الجمعة بدعوة من نظيره الألماني هيكو ماس، وزير الخارجية الألماني، لإجراء مشاورات ثنائية ثم اجتماع وزاري، بتنسيق مع نظيرهم البريطاني دومينيك راب مكرس للملف الإيراني.

وتتماشى هذه الزيارة إلى ألمانيا مع التعاون الوثيق الذي ساد بين الوزيرين في الأشهر الأخيرة في سياق الأزمة الصحية، بعد رفع القيود المرورية على الحدود المشتركة.