اليوم السابع
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فتاه هندية تبكى بدل الدموع "دم" فى حالة طبية نادرة

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:00 م
فتاه هندية تبكى بدل الدموع "دم" فى حالة طبية نادرة فتاه هنديه تبكى دم
كتبت هند عادل

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اكتشفت أم هندية سقوط دموع دموية تجري على وجه ابنتها التي تبلغ من العمر 11 عاما فقط في مشهد مرعب، وتفصل دراسة حالة حديثة من قبل أخصائي البصريات من معهد عموم الهند للعلوم الطبية في نيودلهي الظاهرة الطبية الغريبة والنادرة بشكل لا يصدق والمعروفة باسم haemolacria وهى سبب بكاء الدماء عند هذه الفتاة.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية، قالت والدة الفتاة إنه كانت نوبات الدموع الدموية تحدث يوميا خلال الأسبوع السابق بدون ألم أو عاطفة شديدة ، وتسيل الخطوط الحمراء فجأة في خدي الطفلة لعدة دقائق ، مرتين إلى ثلاث مرات كل يوم.

الدموع

قائلة "أنا خائفة على صحة ابنتي الدم القادم من عينيها مرعب آمل ألا تكون هناك أي حلقات مماثلة في المستقبل."

وأجرى الأطباء مجموعة من الاختبارات لمعرفة السبب ولم يكن لدى الفتاه المريضة تاريخ من الصدمة أو المرض وبدا أن غددها الدمعية سليمة ، وكانت نتائج دمها واضحة ، وبخلاف خلايا الدم ، لم تكن السوائل المنبعثة من القنوات الدمعية غير عادية بأي شكل من الأشكال.

لم يتمكن الخبراء من التوصل إلى دليل واحد قد يساعدهم على فهم الحالة ومع ذلك ، أثناء المراقبة في الأيام القليلة المقبلة استمرت الفتاه في البكاء الدموي واكد الأطباء أن هذه الحاله نادرة للغاية.

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في الآونة الأخيرة ، أثارت تقارير الدموع الدموية لدى الشابات مزيجًا من الاهتمام الطبي والإثارة الإعلامية قبل عشر سنوات ، قامت ناشيونال جيوجرافيك بتوثيق حالة مماثلة في فتاة هندية تبلغ من العمر 14 عامًا تدعى توينكل دويفيدي ، والتي تم استجواب حالتها الشهيرة على أنها خدعة على يد أم الفتاة.

في عام 2019 ، وصفت دراسة طبية حالة إصابة بداء دموي تشبه الحالة الأخيرة ، في فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا تم إدخالها إلى مستشفى في بنجلاديش، ووفقا للتقرير من الممكن أنه في بعض الحالات على الأقل ، يمكن أن تلعب الهرمونات دورًا وجدت دراسة أجريت عام 1991 ، والتي اختبرت وجود دم خفي أو "غامض" في دموع 125 متطوعًا صحيًا ، آثار دم في ما يقرب من خمسهم ، غالبًا خلال الدورة الشهرية.

لكن الشرط لا يقتصر بأي شكل على جنس واحد قبل عامين فقط ، ظهر رجل في منتصف العمر في قسم الطوارئ الإيطالي مع تدفق الدم من عينيه، في هذه الحالة ، تم العثور على سبب محتمل هو انه يعاني من احتقان الملتحمة ، وزيادة طفيفة في الدم في الغشاء الذي يغطي مقلة عينه.

هناك الكثير من الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تساعد أيضًا في تفسير بعض حالات الظاهرة الدموية ، مثل مرض تخثر الدم الناعور ، أو اضطراب الأوعية الدموية متلازمة Osler-Weber-Rendu.

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية أيضًا في تسرب الدم إلى الغدد المسيلة للدموع ، ولكن لسوء الحظ ، في حالة هذه الطفلة الفقيرة البالغة من العمر 11 عامًا لا يقدم أي من هذه التفسيرات راحة البال لا يزال تشخيصها للاصابة بالدم "مجهول السبب" خاصة وأن دموع هذه الفتاه الدموية تختفي بسهولة بغرابة وفجأة كما بدأوا.

 

 


حاله نادره

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غرائب

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