اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فاوتشي يحذر من عودة كرة القدم الأمريكية.. وترامب: لا علاقة له باللعبة

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:09 م
فاوتشي يحذر من عودة كرة القدم الأمريكية.. وترامب: لا علاقة له باللعبة
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبير خبراء الأمراض المعدية في إدارته ورفض تحذير الدكتور أنتوني فاوتشي من أن ازمة كورونا المستمرة قد تمنع كرة القدم من العودة هذا الخريف، وفقا لمجلة بولتيكو.

 

كتب ترامب على تويتر: " فاوتشي لا علاقة له بلعبة كرة القدم الأمريكية .. إنهم يخططون لافتتاح آمن وخاضع للرقابة."

 

منشور ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي سلط الضوء علي الخلاف مع الرجل الذي قضى أسابيع ربما يكون الوجه الأبرز لفريق الاستجابة لازمة كورونا في البيت الأبيض. لكن يبدو أن دور فاوتشي قد تضاءل في الأسابيع الأخيرة حيث تحولت إدارة ترامب نحو الجهود إلى إعادة فتح البلاد.

 

وقال فاوتشي في وقت سابق من هذا الشهر أنه لم يتحدث إلى الرئيس ترامب لمدة أسبوعين.

 

وقال في تصريحات صحفية : "ما لم يكن اللاعبون في فقاعة - معزولون عن المجتمع ويتم اختبارهم كل يوم تقريبًا - سيكون من الصعب جدًا رؤية كيف يمكن لعب كرة القدم هذا الخريف .. هي موجة ثانية ، وهو بالتأكيد احتمال وستكون معقدة بسبب موسم الإنفلونزا المتوقع ، قد لا تحدث كرة القدم هذا العام ".

 

 

كما واصل الرئيس انتقاده لاعبي اتحاد كرة القدم الأميركي راكعين خلال النشيد الوطني - وهو احتجاج يهدف إلى لفت الانتباه إلى وحشية الشرطة والعنصرية النظامية. وقد عادت تلك الاحتجاجات إلى دائرة الضوء الوطنية في الأسابيع الأخيرة وسط حساب على الصعيد الوطني حول الظلم العنصري.

 

 


الولايات المتحدة

ترامب

تويتر

فاوتشي

كرة القدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رسالة تحذير من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمتظاهرين.. تعرف عليها

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:00 م

الصحف العالمية: حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن المهاجرين "الحالمين" انتكاسة لوعود ترامب الانتخابية.. بريطانيا تخفض التأهب لكورونا من المستوى الرابع إلى الثالث.. إسبانيا تستعد لفتح حدودها الأسبوع المقبل بشروط

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:30 م

نيويورك تايمز: قرار المحكمة العليا بشأن "الحالمين" انتكاسة لوعود ترامب

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:09 ص

استطلاع رأى: جو بايدن يتفوق بفارق 11 نقطة على ترامب

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تحمى نفسك من كورونا؟.. وحقيقة الفيروس الجديد.. فيديو

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

منصة الثانوية العامة 2020.. التعليم للطلاب: ضرورة متابعة مراجعة ليلة الامتحان

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

وزيرة الصحة تطمئن على الانتهاء من خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

مطار القاهرة يستقبل 562 عالقا مصريا قادمين من إيطاليا والإمارات وألمانيا وتركيا

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

أعلى معدل إصابات يومى.. الصحة: تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و79 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ87 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

دقت ساعة الامتحانات.. "الداخلية" تظهر العين الحمراء.. وتؤكد: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على سير اللجان.. التجاوب الفورى مع الشكاوى وتوفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب.. وتعقيم لجان الامتحانات بالسجون

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

تمتع بمشاهدة 37 هدفا من توقيع ميسي ضد إشبيلية قبل موقعة الليلة

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى ديربى ليفربول ضد إيفرتون

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

س و ج.. ما هي تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي؟

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة