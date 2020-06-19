فاوتشي يحذر من عودة كرة القدم الأمريكية.. وترامب: لا علاقة له باللعبة

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبير خبراء الأمراض المعدية في إدارته ورفض تحذير الدكتور أنتوني فاوتشي من أن ازمة كورونا المستمرة قد تمنع كرة القدم من العودة هذا الخريف، وفقا لمجلة بولتيكو.

كتب ترامب على تويتر: " فاوتشي لا علاقة له بلعبة كرة القدم الأمريكية .. إنهم يخططون لافتتاح آمن وخاضع للرقابة."

منشور ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي سلط الضوء علي الخلاف مع الرجل الذي قضى أسابيع ربما يكون الوجه الأبرز لفريق الاستجابة لازمة كورونا في البيت الأبيض. لكن يبدو أن دور فاوتشي قد تضاءل في الأسابيع الأخيرة حيث تحولت إدارة ترامب نحو الجهود إلى إعادة فتح البلاد.

وقال فاوتشي في وقت سابق من هذا الشهر أنه لم يتحدث إلى الرئيس ترامب لمدة أسبوعين.

وقال في تصريحات صحفية : "ما لم يكن اللاعبون في فقاعة - معزولون عن المجتمع ويتم اختبارهم كل يوم تقريبًا - سيكون من الصعب جدًا رؤية كيف يمكن لعب كرة القدم هذا الخريف .. هي موجة ثانية ، وهو بالتأكيد احتمال وستكون معقدة بسبب موسم الإنفلونزا المتوقع ، قد لا تحدث كرة القدم هذا العام ".

كما واصل الرئيس انتقاده لاعبي اتحاد كرة القدم الأميركي راكعين خلال النشيد الوطني - وهو احتجاج يهدف إلى لفت الانتباه إلى وحشية الشرطة والعنصرية النظامية. وقد عادت تلك الاحتجاجات إلى دائرة الضوء الوطنية في الأسابيع الأخيرة وسط حساب على الصعيد الوطني حول الظلم العنصري.