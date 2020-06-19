اليوم السابع
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غدا استمرار انخفاض حرارة الجو وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:04 م
غدا استمرار انخفاض حرارة الجو وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، وجنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، و على شمال شمال الصعيد لطيف ، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

و يشهد اليوم الجمعة ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، كما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة ، وجنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة .


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