اليوم السابع
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طبيب: رئيس هندوراس يستجيب بشكل جيد للعلاج بعد إصابته بالكورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 07:05 ص
طبيب: رئيس هندوراس يستجيب بشكل جيد للعلاج بعد إصابته بالكورونا رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز
رويترز

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قال أحد أطباء رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز إن حالته تطور بشكل إيجابي أثناء علاجه في مستشفى عسكري من التهاب رئوي جراء الإصابة بفيروس كورونا، لكنه قد يبقى بالمستشفى أسبوعا آخر.

وقال الطبيب سيسار كاراسكو أخصائي الطب الباطني في مؤتمر صحفي بالمستشفى العسكري "يمكنني أن أبلغكم أن حالة الرئيس تتطور بشكل مُرضٍ حتى الآن.. لم يحدث أي نوع من التدهور الرئوي أو على مستوى الصحة العامة".

وعندما أعلن هرنانديز إصابته بالفيروس في وقت متأخر يوم الثلاثاء الماضي قال إن الأعراض معتدلة وإنه يشعر بتحسن. ونصحه أطباؤه بالراحة لكنه قال إنه سيعمل عن بعد وعبر مساعديه.

وقال كاراسكو "حالته مستقرة ولا يعاني ضيقا في التنفس لكنه يشعر دائما بقدر من التعب عندما يمشي في غرفته". وأشار كاراسكو إلى أن الرئيس قد يبقى بالمستشفى لخمسة أو ستة أيام أخرى.

وشكلت الأخبار صفعة جديدة لرئيس هندوراس البالغ من العمر 51 عاما والذي يتعرض لضغوط متزايدة في الداخل بسبب التحقيق مع أحد أخوته في قضية مخدرات بالولايات المتحدة.

وفرضت هندوراس إجراءات صارمة في مواجهة جائحة كورونا وسجلت 10739 إصابة و343 وفاة. ولا يلتزم الكثير من المواطنين بالعزل ويُتوقع أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

 

 


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رئيس هندوراس

كورونا فى هندوراس

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