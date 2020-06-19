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طبيب بالمنيا يدشن مبادرة لمتابعة حالات مصابى كورونا بالحجر المنزلى

الجمعة، 19 يونيو 2020 05:10 م
طبيب بالمنيا يدشن مبادرة لمتابعة حالات مصابى كورونا بالحجر المنزلى الدكتور هانى اسحق استشارى أمراض الروماتيزم
المنيا - حسن عبد الغفار

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دشن الدكتور هانى اسحق استشارى أمراض الروماتيزم ومفتش صحة المنيا ووكيل إدارة العلاج الحر سابقاً، مبادرة لمتابعة حالات مصابي فيروس كورونا، وذلك عبر صفحة بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أطلق عليها "بنحارب كورونا"، وذلك لمتابعة حالات الحجر المنزلي المصابين بالفيروس المستجد "كوفيد 19"، في ظل عدم وجود أماكن شاغرة ببعض المستشفيات وتلقى الكثير العلاج في منازلهم وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وقال "اسحق" إنه قرر إطلاق الحملة لمتابعة استفسارات أي من المرضى بمنتهى السرية، وطوال الـ 24 ساعة، وتوفيراً على متلقي العلاج وأهله للتنقل في ظل تلك الأوقات الصعبة، وتوفيراً للوقت، مضيفاً أنه يعاونه عدد آخر من الأطباء الاستشاريين بالمجان، من أجل الوصول بالمرضى إلى حالة الشفاء، ولعدم زيادة الضغوط على المستشفيات.

وأشار طبيب المنيا إلى أن مريض الكورونا لا يمكن لأحد التعامل معه في منزله، منعاً لإنتشار العدوي، لذلك فان حالته النفسية تحتاج للتحدث والاستفسارات لطمأنته، وسوف تكون تلك المبادرة على تواصل مع أية حالات عبر الصفحة أولاً بأول.‎

 

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

مبادرة بمحاربة كورونا

أطباء المنيا

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