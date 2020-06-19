اليوم السابع
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ضبط 71 شخصا خرقوا حظر التجوال بطوخ القليوبية

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:34 م
ضبط 71 شخصا خرقوا حظر التجوال بطوخ القليوبية حظر التجول - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إنه تم ضبط 71 شخصا خرقوا حظر التجول بمدينة طوخ، وتمكن  العميد فوزى عبد ربه  مأمور مركز شرطة  طوخ، بالأمس والرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز من ضبطهم ليتم تحرير محاضر لهم واتخاذ  كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأشار المصدر الأمني لليوم السابع، إلى أنه تم إخلاء سبيلهم فور انتهاء فترة الحظر بالساعة السادسة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، ،مشيرا الي أن بعض قرى المدينة والشوارع لوحظ فيها التزام كامل سوى بعض الحالات الفردية  بقرارات الحظر والذي يبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة الـ 4 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.

كما شدد المحافظ، على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال  المخالفين لهذه القرارات.

وأكد، على ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلاً، وإلتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بقرار الحظر، فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات المعنية ، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع مستجدات وأية حالات طارئة، وتطبيق قرارات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا.

 

 
 
 
 

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حظر التجول

امن القليوبية

طوخ

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