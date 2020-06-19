ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل ترويجه بالسوق السوداء بقها

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث قسم شرطة قها بالتنسيق مع مباحث التموين القبض علي سيارة محملة بـ 3 أطنان دقيق مدعم ومحظور تداوله خارج المخابز البلدية تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بعرض المتهم رفقة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أحمد رشدى مأمور قسم شرطة قها، بضبط السيارة رقم 126221 نقل غربية، قيادة "ا.ي"28عاما، مقيم الغربية ومحملة بثلاث أطنان من الدقيق البلدى المحظور تداوله خارج المخابز البلدية.

وبسؤال المتهم أفاد أنه كان في طريقة لتوصيل تلك الحمولة لأحد الأشخاص ببلدة البرادعة التابعة لمدينة القناطر الخيرية بقصد بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1533جنح قها وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بعرض المتهم رفقة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.