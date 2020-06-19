اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 02:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل ترويجه بالسوق السوداء بقها

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:33 ص
ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل ترويجه بالسوق السوداء بقها دقيق - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث قسم شرطة قها بالتنسيق مع مباحث التموين القبض علي سيارة محملة بـ 3 أطنان دقيق مدعم ومحظور تداوله خارج المخابز البلدية تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بعرض المتهم رفقة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أحمد رشدى مأمور قسم شرطة قها، بضبط السيارة رقم 126221 نقل غربية، قيادة "ا.ي"28عاما، مقيم الغربية ومحملة بثلاث أطنان من الدقيق البلدى المحظور تداوله خارج المخابز البلدية.

وبسؤال المتهم أفاد أنه كان في طريقة لتوصيل تلك الحمولة لأحد الأشخاص ببلدة البرادعة التابعة لمدينة القناطر الخيرية بقصد بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1533جنح قها وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بعرض المتهم رفقة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

 

 

 

 


دقيق مدعم

اخبار مصر

القليوبية

حملة امنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

دراسة تكشف: فيسبوك حذف 2.5 مليون مشاركة روجت للشائعات أثناء أزمة كورونا

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

نكشف بالدلائل.. "شاومينج" ينصب على طلاب الثانوية قبل 48 ساعة من الامتحانات

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

8 أرقام تكشف أزمة قطاع الطيران والسفر العالمى بسبب كورونا.. تعرف عليها

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

نقابة الإعلاميين: البرامج الطبية يجب أن تخضع للرقابة ونتصدى لكل منتحلى الصفة

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

"المالية": أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار المخصصة لمواجهة أزمة كورونا

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

أخبار × 24 ساعة..التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

التعليم: لجان الامتحانات جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب الأحد المقبل

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

سيلفى الشفاء.. صور 10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الإسماعيلية العام

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ86 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة