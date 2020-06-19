ضبط صاحب مخبز استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1335) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتجهيز الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1,500 طن سلع غذائية "لحوم مستوردة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وكذا ضبط (1672 عبوة "زيت طعام" – 190 كيلو جرام "طحينة") مجهولة المصدر طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3,726 طن سلع غذائية "جبن أبيض – بسطرمة – عجينة سجق – عسل أسود – لبن – لانشون" – 6180 عبوة سلع غذائية – 125 كيلو جرام "لانشون") مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية .

ونجحت الجهود في ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة دسوق (بمحافظة كفرالشيخ) لحيازته (1,885 طن سلع غذائية "زيت طعام – ملح ليمون - طحينة") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها وتداولها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، فضلاً عن ضبط صاحبة محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الرياض (بمحافظة كفرالشيخ) لحجبها عن التداول كمية قدرها ( 3,750 طن سلع غذائية "مكرونة –صلصة") بقصد رفع أسعارها .

وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم المنتزة أول (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (16000 لتر كحول طبى – 500 عبوة "كحول طبى") بقصد رفع أسعارها .

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج فواحات العطور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر (بمحافظة الجيزة) لحيازته (15,800 طن "عبوات خام مزيب عطور كحول" مستلزمات إنتاج – 17000 قطعة "فواحة عطور" منتج نهائى – 15000 قطعة إستيكر "مجهولة المصدر" – بالإضافة إلى 4 ماكينة تغليف "أدوات إنتاج") تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأسفرت الجهود عن ضبط مسئول مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الأميرية (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ 2069537 جنيه بدون وجه حق ، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً .

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها .. أسفرت عن ضبط عدد (215) قضية بإجمالى مضبوات (10127) عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.