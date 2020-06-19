صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن إجراء عملية ولادة جديدة لسيدة مصابة بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم تحت بإشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، والدكتور وهب الله عايش مدير مكافحة العدوي، إجراء حالة الولادة الثالثة عشر، والتي أجريت لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أن الأم والطفل سفيان بخير وسلامة.

وقالت المستشفى، فى بيان صحفى، أنه أجريت الولادة تحت إشراف الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وبإشراف طبي كل من الدكتور عماد فاروق أخصائي النساء والتوليد، والدكتور سليمان الخطيب أخصائي التخدير، والدكتور الشيماء حامد أخصائية الأطفال، ورضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة العامة، وتمريض عمليات رانيا منصور، وشيماء عاطف، وإشراف مستشفى كل من ياسر وزينب، وتمريض حضانة أسماء محمود، وتمريض قسم أسماء رمضان، وعلاء عبد ربه، وتحكم عدوي سناء خليفة، وإدارة هندسية كل من أمير وفراج، وخدمات معاونة زينب.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى إسنا التخصصي العزل الصحي، حققت أعلي مستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية معدل لحالات ولادة " الثالثة عشر"، وأعلي نسب شفاء وخروج أيضاً مسجلة 680 حالة تعافي، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى بالولادة الثالثة عشر، وذلك من نصيب الطفل "سفيان"، سائلين المولى عز وجل الشفاء التام و العاجل لجميع المرضي وأن يحفظ يحفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

وكانت قد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي مدير مستشفى إسنا التخصصي، استشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أمس الخميس، عن خروج عدد 13 حالة تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، وغادروا مستشفى العزل الصحي بإسنا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام وتحول نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.