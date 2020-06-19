صور.. مدير مستشفى العزل بفاقوس يكرم الفريق الطبى لحسن معاملة مرضى كورونا

الشرقية- فتحية الديب

كرم الدكتور محمد الناجى مدير مستشفى فاقوس للعزل بمحافظة الشرقية، المجموعة الثانية من الفريق الطبى المكلف بمتابعة مرضى كورونا داخل مستشفى العزل، بعد 14 يوما متواصلة جهد وعمل لمعالجة المرضى ورفع روحهم المعنوية، بمنحهم شهادات تقدير وورود تعبيرا لهم عن تقديره لتأدية واجبهم بإخلاص وبسالة وإشادة المرضى بحسن تعاملهم معهم مما ساعد فى رفع الروح المعنوية لديهم.

وقال الدكتور" الناجى" لـ"اليوم السابع"، إن المستشفى خصص عزل منذ شهر، واستقبل 155 حالة مصابة بفيرس كورونا من كافة المحافظات، تعافى منهم 118 حالة، وشارك على مدار الشهر في تأدية الخدمة الطبيبة، فريقين من قوة مستشفي فاقوس، وبعد قيام الفريق الطبى بدوره يتم تكريمه تقديرا لجهده، وقوة الفريق 10 أطباء 5 فى الشفت الصباحى و5 فى الشفت المسائى و25 من التمريض يتم توزيعهم أثناء الشفتين.

كما كرم مدير مستشفى العزل بعض ممثلى المجتمع المدنى بمدينة ومركز فاقوس، متمثلا فى دينا جمال مؤسسة فريق صحبة خير، ومدير الفريق نادر الصاوى، لدعهم المستمر للمستشفى من مستلزمات طبيبة بمبالغ مالية كبيرة، وذلك لصالح المرضى.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية احترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة،وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، بمستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفي أبوكبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفى أبوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفي السعدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزي.



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