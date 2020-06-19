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صحة شمال سيناء : خروج 10 حالات من مصابى كورونا بأقسام العزل

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:09 م
صحة شمال سيناء : خروج 10 حالات من مصابى كورونا بأقسام العزل مستشفى بئر العبد - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيان صحفى، خروج 10 حالات من مصابى كورونا من أقسام العزل بمستشفيات المحافظة بعد تحسن حالتهم لاستكمال العلاج فى العزل المنزلى .

واوضح البيان انه تم خروج 3 حالات لاستكمال العلاج بالعزل المنزلى بعد تحسن حالتهم الصحية من مستشفى  بئر العبد بتاريخ 18/6/2020 وخروج 7 حالات  لإستكمال العلاج بالعزل المنزلى من مستشفى العريش بتاريخ 19/6/2020 ، وطبقا لبروتوكول العلاج الوارد من وزارة الصحة و السكان.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير ادارة المستشفيات إن هناك تحسن كبير فى حالات المرضى المصابين بكورونا  بعد تلقى العلاج  بمستشفيات المحافظة مشيرا  إلى أن شفاء 14 حالة حتى الآن بينما يوجد 8 حالات فى انتظار التحاليل الخاصة بهما وإن إجمالى الحالات الإيجابية حاليا 25 حالة.

وسبق وأعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء حول موقف كورونا، شفاء 14 حالة، وأن إجمالى الحالات 113 والحالات السلبية 38  حالة، و8 حالات تحت البحث، و 42 حالات عزل منزلى تعافى منها 10  حالات ، 32 تحت العزل، والحالات الإيجابية : 25 حالة، 4 حالات تم عزلها بمستشفى بئرالعبد2 حالة  تم عزلها بمستشفى العريش ، 2 حالة وفاة وعزل منزلى 13 حالة  شفاء 4 حالات.

وشهد شاطئ مدينة العريش بعد ظهر اليوم الجمعة اغلاق قوات الأمن لكافة الطرق المؤدية اليه ومنع وصول مرتاديه.

 

 


شمال سيناء

مستشفى العريش

مستشفى بئر العبد

كورونا

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