صحة الدقهلية: شفاء 30 حالة من فيروس كورونا ومغادرتها مستشفى العزل

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 30 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحسنهم وشفائهم التام، وسلبية التحاليل الخاصه بهم، وأشار مكي إلى أن المتعافين من قاطنى محافظة الدقهليه والمحافظات المجاوة، حيث تلقوا العلاج اللازم وتماثلوا للشفاء التام، وأوضح مكي ، أنه تم خروج عدد من كبار السن من بين المتعافين ، وقدم الفريق الطبي المعالج للحالات داخل مستشفي الحجر الصحي بتمي الامديد التهنئة المتعافين، ووضح رسم البهجة والسرور علي وجوه المتعافين، إستبشاراً بخروجهم من المستشفي متماثلين الشفاء التام.