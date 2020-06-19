اليوم السابع
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صحة الدقهلية: شفاء 30 حالة من فيروس كورونا ومغادرتها مستشفى العزل

الجمعة، 19 يونيو 2020 01:40 م
صحة الدقهلية: شفاء 30 حالة من فيروس كورونا ومغادرتها مستشفى العزل شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 30 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحسنهم وشفائهم التام، وسلبية التحاليل الخاصه بهم، وأشار مكي إلى أن المتعافين من قاطنى محافظة الدقهليه والمحافظات المجاوة، حيث تلقوا العلاج اللازم وتماثلوا للشفاء التام، وأوضح مكي ، أنه تم خروج عدد من كبار السن من بين المتعافين ، وقدم الفريق الطبي المعالج للحالات داخل مستشفي الحجر الصحي بتمي الامديد التهنئة المتعافين، ووضح رسم البهجة والسرور علي وجوه المتعافين، إستبشاراً بخروجهم من المستشفي متماثلين الشفاء التام.
 
ومن جانب آخر تقدم المتعافون بالتحية والثناء على جنود الجيش الأبيض وجميع العاملين بالمستشفى، لتقديم الدعم النفسي للمرضى جميعاً وروح التعاون والتفاني في تقديم الخدمة داخل المستشفى للمرضي، قائلةً: "أخيراً وليس آخراً سنظل في هذة المعركة حتي القضاء علي هذا الوباء، وإن كلفنا هذا الأمر أرواحنا مستعينين بالله لتجاوز هذة المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية، والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل".
 
وأضاف مكي أنه سوف يتم خروج الحالات تباعا بعد شفاءهم وتحسن حالاتهم .
 
 
شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (1)
شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (1)

شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (2)
شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (2)

شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (3)
شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (3)

شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (4)
شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (4)

شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (5)
شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (5)

شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (6)
شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (6)

شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (7)
شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (7)

شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (8)
شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (8)

شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (9)
شفاء وخروج المصابين من مستشفى العزل (9)
 

 


الدقهلية

مستشفي الحجر الصحي بالدقهلية

المتعافين من فيروس كورونا

صحة الدقهلية

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