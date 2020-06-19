اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شكوك جديدة حول مستقبل الدورى الصينى بعد ظهور العدوى فى بكين

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:43 ص
شكوك جديدة حول مستقبل الدورى الصينى بعد ظهور العدوى فى بكين دورى صينى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال خبير طبي يقدم المشورة للاتحاد الصيني لكرة القدم إن تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بكين وضع صعوبات جديدة في وجه خطط البلاد التي تهدف إلى بدء الموسم الكروي المحلي للعبة.

وكان من المقرر انطلاق الموسم الحالي للدوري الصيني الممتاز للعبة الشعبية في فبراير شباط الماضي لكنه تأجل إلى أجل غير مسمى بعد ظهور الفيروس كوفيد-19 سريع العدوى.

وقال تشانغ ونهونغ الخبير في الأمراض المعدية في تصريحات للتلفزيون الرسمي الصيني إن انتشار العدوى إلى بكين، حيث سجلت أكثر من 180 حالة إصابة خلال أكثر قليلا من أسبوع واحد، ربما يؤدي إلى تأجيل البطولة لمدة أطول.

وأضاف تشانغ "برنامج البطولة لا يزال قيد البحث بسبب ظهور الوباء في بكين مؤخرا."

وأردف الخبير الطبي قائلا "احتمالات انتشار العدوى من بكين تزيد الوضع تعقيدا. أعتقد أن القائمين على تنظيم الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يشعرون بالقلق جراء ذلك ومن ثم سيغيرون البرنامج باستمرار."

وقال تشانغ إن بلاده كانت أكثر حرصا وحذرا فيما يتصل بعودة النشاط الكروي بعكس عدد من الدول الأوروبية التي استأنفت هذا النشاط بعد توقفه بسبب العدوى.

كما استأنفت دول مجاورة للصين مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان مباريات دوري كرة القدم والبيسبول.

وستعود عجلة دوري كرة السلة الأول في الصين للدوران من جديد غدا السبت وستقام المباريات المتبقية في مدينتي قينغداو ودونغجوان بدون حضور الجماهير.

 


صيني

دورى صيني

الدورى الصينى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين تطلق سراح 10 جنود هنديين تم احتجازهم خلال الاشتباكات الحدودية

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:30 ص

السجن مدى الحياة بحق مسؤول صينى سابق بارز لإدانته فى قضايا فساد

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:12 ص

بكين: 1.3تريليون دولار حجم التجارة بين الصين وشركاء "الحزام والطريق" خلال 2019

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:36 ص

كورونا يحير العالم.. بحث صينى أمريكى يكشف مفاجأة صادمة.. البشر قد لا يكتسبوا مناعة ضد كوفيد 19.. 4% من 23 ألف شخص كونوا حصانة مؤقتة.. و10% فقدوا مناعتهم للفيروس بعد أسبوعين من التعافى

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

الأهلي يرحب بتمديد إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

السكة الحديد: 70 جرار جديد أمريكى ستدخل الخدمة الشهر المقبل ستقلل الأعطال

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة