شركات طيران أيرلاندية وبيلاروسية تستأنف رحلاتها من بلجيكا الأحد

كتب أحمد علوى

قررت شركات الطيران، الإيرلندية “رايان اير” والبيلاروسية Belavia البيلاروسية، استئناف رحلاتهم من مطار شارلروا (BSCA) فى الأيام القادمة.

وقالت شركة طيران رايان، أنها ستستأنف رحلاتها جزئياً اعتبارًا من يوم الأحد، بـ 20 مسار لتسع دول: إسبانيا وفرنسا واليونان والمجر وإيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا والمملكة المتحدة.

بعد ذلك، ستعيد الشركة إحياء شبكتها المغادرة من مطار شارلروا اعتبارًا من 1 يوليو، اعتمادًا على التغييرات المحتملة أو القيود الحكومية، هذا وقد استؤنفت يوم الاثنين الرحلات التجارية في مطار شارلروا برحلة طيران “ويز اير”.

واعتبارًا من يوم الأربعاء، استأنفت خطوط Pegasus نشاطها من المطار، وبدأت رحلاتها الجوية إلى تركيا مرة أخرى.

وينطبق الشيء نفسه على شركة طيران Belavia البيلاروسية، التى تقوم برحلتين أسبوعيتين إلى مطار العاصمة البيلاروسية "مينسك".