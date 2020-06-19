اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرض لايم الذي تسببه حشرة القراد

الجمعة، 19 يونيو 2020 08:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرض لايم الذي تسببه حشرة القراد اعراض مرض لايم
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مرض لايم من الأمراض المعدية الذي تسببه لدغات حشرة القراد، ويجب أن يكون القراد موجودًا على الجلد لمدة 36 ساعة على الأقل لنقل العدوى وأبرز أعراضه الحمى والصداع والإرهاق والطفح الجلدي، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات الهامة عن مرض لايم، وفقاً لموقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية"CDC".

س : ما هو مرض لايم؟
 

ج: مرض لايم هو أكثر الأمراض المنقولة بالحشرات شيوعًا يحدث مرض لايم بسبب بكتيريا Borrelia burgdorferi وينتقل إلى البشر من خلال لدغة القراد الأسود المصاب وإذا ترك دون علاج يمكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبي ويمكن علاج معظم حالات مرض لايم بنجاح ببضعة أسابيع من المضادات الحيوية.

س : ما أعراض مرض لايم؟
 

قد تحدث حمى وقشعريرة وصداع وإرهاق وآلام في العضلات والمفاصل وتضخم في الغدد الليمفاوية في غياب الطفح الجلدي.

الطفح الجلدي الحمامي يحدث في حوالي 70 إلى 80% من الأشخاص المصابين.

-يبدأ الطفح الجلدى في موقع لدغة القراد بعد تأخير من 3 إلى 30 يومًا (المتوسط حوالي 7 أيام).

-يتم توسع  الطفح تدريجيًا على مدار عدة أيام.

-قد تشعر بالدفء عند اللمس ولكن نادرًا ما تسبب الحكة أو الألم.

Copy-of-Copy-of-Untitled-Design

س: ما أعراض مرض لايم في مرحلة متأخرة ؟
 

-الصداع الشديد وتيبس الرقبة.

-طفح إضافي في مناطق أخرى من الجسم.

-شلل الوجه (فقدان الشد العضلي أو التدلي على أحد جانبي الوجه أو كليهما).

-التهاب المفاصل مع ألم شديد وتورم في المفاصل ، وخاصة الركبتين والمفاصل الكبيرة الأخرى.

-ألم متقطع في الأوتار والعضلات والمفاصل والعظام.

-خفقان القلب أو عدم انتظام ضربات القلب (التهاب القلب لايم).

-نوبات من الدوخة أو ضيق في التنفس.

-التهاب الدماغ والحبل الشوكي.

-ألم عصبي المنشأ.

-آلام أو خدر أو وخز في اليدين أو القدمين.

س: ما علاج مرض لايم؟
 

عادة ما يتعافى الأشخاص الذين يتم علاجهم بالمضادات الحيوية المناسبة في المراحل المبكرة من مرض لايم بسرعة وبشكل كامل.

 تشمل المضادات الحيوية التي تُستخدم عادةً للعلاج عن طريق الفم

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أشكال عصبية أو قلبية معينة من المرض إلى العلاج الوريدي بالمضادات الحيوية.

 


اعراض مرض لايم

علاج مرض لايم

مرض لايم

اسباب مرض لايم

حشرة القراد ومرض لايم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

علماء يتوصلون لجسم مضاد لعلاج مرض لايم وبدء التجارب البشرية قريبا

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:11 م

ترامب لمتعافية من كورونا مصابة بمرض لايم: أطباء البيت الأبيض سيفحصونك الآن

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 07:46 م

شبح الأمراض الروماتيزمية يهدد المشاهير.. جاستين بيبر: أعالج من "لايم" وسأعود أفضل.. فريمان: أقف على قدمى وأعمل رغم إصابتى بالفيبرومياليجيا.. سيلينا جوميز: أخذت استراحة بعد الذئبة.. وجاجا: أجريت جراحة بالمفصل

الأحد، 19 يناير 2020 03:00 م

اختبار جديد يكشف عدوى مرض "لايم" القاتل خلال 15 دقيقة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 33 درجة

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

وفر فلوسك وأكسب كمان.. فى 6 خطوات اعرف إزاى تبيع كهرباء للوزارة نفسها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 7 تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

تعرف على عقوبة التشهير عبر صفحات الجرائد أو مواقع التواصل وكيفية إثباته

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

محافظ الإسكندرية: الكورنيش خط أحمر ومش هسمح بحجب رؤية البحر

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

القاهرة الخديوية تعود لمجدها الحضارى.. اعرف إزاى ستعيد الدولة تطويرها

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

ظاهرة تشهدها الكره الأرضية..أستاذ بحوث فلكية يكشف توقيت كسوف الشمس بالقاهرة

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ86 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

كيف طبق النبى «ص» الحجر الصحى عند تفشى الأوبئة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

لأول مرة.. عرض نسخة نادرة من المصحف الشريف تعود للعصر العثمانى بمتحف الغردقة

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

فيديو وصور.. حكاية أسراب الخفافيش بمنزل الخانكة المهجور × 10 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة