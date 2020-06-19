س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرض لايم الذي تسببه حشرة القراد

كتبت فاطمة خليل

مرض لايم من الأمراض المعدية الذي تسببه لدغات حشرة القراد، ويجب أن يكون القراد موجودًا على الجلد لمدة 36 ساعة على الأقل لنقل العدوى وأبرز أعراضه الحمى والصداع والإرهاق والطفح الجلدي، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات الهامة عن مرض لايم، وفقاً لموقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية"CDC".

س : ما هو مرض لايم؟



ج: مرض لايم هو أكثر الأمراض المنقولة بالحشرات شيوعًا يحدث مرض لايم بسبب بكتيريا Borrelia burgdorferi وينتقل إلى البشر من خلال لدغة القراد الأسود المصاب وإذا ترك دون علاج يمكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبي ويمكن علاج معظم حالات مرض لايم بنجاح ببضعة أسابيع من المضادات الحيوية.

س : ما أعراض مرض لايم؟



قد تحدث حمى وقشعريرة وصداع وإرهاق وآلام في العضلات والمفاصل وتضخم في الغدد الليمفاوية في غياب الطفح الجلدي.

الطفح الجلدي الحمامي يحدث في حوالي 70 إلى 80% من الأشخاص المصابين.

-يبدأ الطفح الجلدى في موقع لدغة القراد بعد تأخير من 3 إلى 30 يومًا (المتوسط حوالي 7 أيام).

-يتم توسع الطفح تدريجيًا على مدار عدة أيام.

-قد تشعر بالدفء عند اللمس ولكن نادرًا ما تسبب الحكة أو الألم.

س: ما أعراض مرض لايم في مرحلة متأخرة ؟



-الصداع الشديد وتيبس الرقبة.

-طفح إضافي في مناطق أخرى من الجسم.

-شلل الوجه (فقدان الشد العضلي أو التدلي على أحد جانبي الوجه أو كليهما).

-التهاب المفاصل مع ألم شديد وتورم في المفاصل ، وخاصة الركبتين والمفاصل الكبيرة الأخرى.

-ألم متقطع في الأوتار والعضلات والمفاصل والعظام.

-خفقان القلب أو عدم انتظام ضربات القلب (التهاب القلب لايم).

-نوبات من الدوخة أو ضيق في التنفس.

-التهاب الدماغ والحبل الشوكي.

-ألم عصبي المنشأ.

-آلام أو خدر أو وخز في اليدين أو القدمين.

س: ما علاج مرض لايم؟



عادة ما يتعافى الأشخاص الذين يتم علاجهم بالمضادات الحيوية المناسبة في المراحل المبكرة من مرض لايم بسرعة وبشكل كامل.

تشمل المضادات الحيوية التي تُستخدم عادةً للعلاج عن طريق الفم

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أشكال عصبية أو قلبية معينة من المرض إلى العلاج الوريدي بالمضادات الحيوية.