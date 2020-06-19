اليوم السابع
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سيناتور "بيضاء" تطالب بايدن باختيار سيدة ملونة لمنصب نائب الرئيس

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:42 ص
سيناتور "بيضاء" تطالب بايدن باختيار سيدة ملونة لمنصب نائب الرئيس بايدن ومرشحات لمنصب نائب الرئيس
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلنت السيناتور الأمريكية أمى كلوبتشار، انسحابها من قائمة المرشحين لمنصب نائب الرئيس مع المرشح الديمقراطى المفترض فى سباق الرئاسة الأمريكية جو بايدن، ودعت نائب الرئيس السابق لاختيار امرأة ملونة لهذا المنصب.

 وقالت كلوبتشار فى تصريحات لشبكة MSNBC أمس، الخميس، إنها منذ أن أيدت بايدن فى دالاس لم تعلق أبدا على هذه العملية، لكن بعدما ما رأته فى ولايتها، وما رأته عبر البلاد، فإن هذه لخظة تاريخية ويجب أن تستغل أمريكا هذه اللحظة.

 وكانت كلوبتشار تتحدث عن المظاهرات والاحتجاجات الواسعة التى شهدتها الولايات المتحدة فى أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة فى منيسوتا الشهر الماضى، وزيادة المطالب بالعدالة العرقية.

 وقالت كلوبتشار إنها اتصلت ببايدن وقالت له إنها تعتقد حقا أنه هذه هى اللحظة لوضع امرأة ملونة على التذكرة الرئاسية.

وقالت كلوبتشار إن هناك الكثير للغاية من النساء المؤهلات بشكل كبير، لكن لو أردت أن تلتئم جراح الأمة الآن، فإن هذه هى الطريقة للقيام بذلك.

وكانت كلوبتشار قد خاضت السباق التمهيدى لنسل ترشيح الحزب الديمقراطى فى سباق الرئاسة الأمريكية، قبل أن تنسحب منه لفشلها فى كسب أصوات الملونين.

 وهناك العديد من النساء الملونات اللاتى تم طرح أسمائهن كمرشحات ليختار من بينهن بايدن من تخوض معه السباق بمنصب نائب الرئيس، مثل سيناتور كاليفورنيا كالاما هاريس وستاسى أبرامز والنائبة عن ولاية فلوريدا فال ديمنجنز وسوزان رايس وحاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشان.

 ويواجه بايدن ضغوطا متزايدة من النشاطات من أصول أفريقية داخل الحزب الديمقراطيى لاختيار سيدة من السود لتكون شريكته فى الترشح.


جو بايدن

امى كلوبتشار

الانتخابات الامريكية

الحزب الديمقراطى

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