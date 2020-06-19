اليوم السابع
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سكرتير مساعد أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بإدفو

الجمعة، 19 يونيو 2020 09:26 م
سكرتير مساعد أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بإدفو جانب من الجولة
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تفقد اليوم العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظ اسوان لجان الثانوية العامة بادفو  لمراجعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية ،بمرافقة نائبي مركز ومدينة ادفو وسكرتيري مدينة البصيلية و السباعية و رؤساء قرى القنان والبصيلية قبلى والكلح غرب ورئيس حى وسط المدينة ورئيس مدينة الرديسية ومدير ووكيل الإدارة التعليمية بادفو ومدير التعليم الثانوى.

 وأكد السكرتير المساعد أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا المستجد لسلامة أبنائنا الطلاب ويبلغ عدد مقار اللجان بادفو ١٣ لجنة ومركز التوزيع الرئيسى بمجمع اللغات بادفو ، مشيدا بمستوى النظافة والانارة والتهوية الجيدة ونظافة الحمامات سواء للطلبة أو للمراقبين .

من  ناحية أخرى واستكمالاً الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة ( الدور الأول 2019/ 2020 ) كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم الثانوى وذلك للمرورعلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال الإمتحانات المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 21 يوليو ، مع الإطمئنان على توفير كافة وسائل الراحة والآمان لأبنائنا الطلاب لكى يؤدوا الامتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة ،  

وقد شملت الجولة تفقد مدارس العقاد الثانوية العسكرية ومجمع هميمى الجبلاوى وعوض السيد ، بالإضافة إلى مقر استراحات المراقبين بمدرسة أحمد أبازيد للغات حيث شددت اللجنة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بهذه المدارس قبل وأثناء الإمتحانات من خلال توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحرارى وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم 

، وأيضاً التأكد من إرتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها ، بجانب تركيب لافتات وملصقات لتوعية الطلاب والعاملين وإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من إنتقال وإنتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول ،

 

 والتأكيد على توافر وسائل الإنارة والتهوية المناسبة ، فضلاً عن أهمية التوزيع الجيد لسيارات الإسعاف للتدخل السريع والتعامل مع أى حالات مرضية أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم .

 

 

 


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