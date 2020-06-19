سقوط عاطل وسيدة لإدارتهما معملا لتصنيع المواد المخدرة بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة داخل معمل فى مينة نصر ، وحرر محضر بالواقعة، وتمكنت حملة أمنية، من ضبط عاطل وسيدة- يقيمان بمحافظة القاهرة، فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامهما بإعداد معمل لتصنيع مخدر الآيس "الشابو" وبحوزتهما (الخامات والأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامى- مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.