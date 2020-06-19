اليوم السابع
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رفع القمامة وتطهير لجان الثانوية العامة فى الزقازيق وبلبيس

الجمعة، 19 يونيو 2020 11:58 ص
رفع القمامة وتطهير لجان الثانوية العامة فى الزقازيق وبلبيس جانب من اعمال التطهير
الشرقية - إيمان مهنى

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استأنفت رئاسة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عمليات النظافة على الطريق العام الزقازيق أبو حماد ورفع السافوحة وإزالة تجمعات القمامة من أمام ميدان الزراعة وقرية الشوبك والمخزنجى والطاهرة وعزبة محمد فريد وأبو الأخضر لرفع كافة تراكمات القمامة ذلك بالإضافة إلى إزالة تجمعات القمامة من مدخل الشوبك الخلفى المؤدى لترعة الخضرة، وكذلك تطهير لجان الثانوية العامة .

وقامت رئاسة مركز بلبيس، بحضور وليد سلامة سكرتير عام مجلس مدينة بلبيس رفع تراكمات القمامه من الشوارع الرئيسية، أمام المدارس

وتستكمل طوال اليوم رفع تراكمات القمامة من كافه الانحاء .

يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإجترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بإمتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم ، وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير المستمرة بكافة اللجان الإمتحانية قبل وبعد آداء الإمتحان يومياً ، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب داخل المدرسة، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتي بكل مدرسة حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد طبيب وزائره صحيه  وتجهيز غرفه عزل داخل كل مدرسه للتعامل مع أي حالات إشتباه  أو الإصابه بالفيروس خلال فترة الإمتحانات، مؤكداً على ضرورة تخصيص  حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة  بنقلها للمدفن الصحي طبقاً للإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن.

وأكد  رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة و الإجابة و تأمين غرفة الكنترول و تجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الإمتحانات، مشيراً إلى أن  إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون أمتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و 788 طالب وطالبة مقسمين إلى  17 الف و 564 طالب وطالبه بالشعبه الادبية و 20 ألف و 122 طالب وطالبة بشعبه العلمي علوم و 7 الاف و 102 طالب وطالبه بشعبه العلمي رياضه وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه.


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