رسائل رئيس البرلمان للحكومة والشارع المصرى خلال جلسات "النواب"

كتبت إيمان علي

شهد مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الماضي، الموافقة على تشريعات هامة وتمثل نقلة جادة فى الحياة النيابية، ووصف الكثير جلسات هذا الأسبوع بالتاريخية لإنجازها تشريعات هامة وحيوية فى تاريخ الأمة، حيث حسم البرلمان، نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، مقابل رفض 4 نواب، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، ومشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

هذا بجانب الموافقة على مشروع ربط الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 والخطة التنمية الخاصة.

وخلال هذه الجلسات، وجه رئيس مجلس النواب عدة رسائل للحكومة والشعب والنواب، نرصد أبرزها :



- حكومة مصطفى مدبولى حكومة حرب ونجحت فى مواجهة آثار كورونا



- وكل موازنات العالم بما فيها أكبر دولة وأكبر موازنة تأن جائحة كورونا واقتصاد توقف بالكامل فى كل العالم.



- الدولة استطاعت مواجهة الأزمة وفى نفس الوقت توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد.



- البحث العلمى يجب توجيه النفقات له للخروج بمنتجات وأبحاث تخدم المجتمع وتُلبى احتياجاته.



- علينا تحرير ملف استخراج الذهب: روتين قاتل يُحيط به ويمثل مورد هام للموازنة



- الحكومة مش شحّاتة" بل وطنية وتعمل فى ظروف قاسية وصعبة



- لا يوجد دولة فى العالم لا تقترض، وأكبر دولة فى العالم أيضا تقترض.



-المؤسسات الدولية صنفت مصر قبل كورونا اقتصاد واعد.. والنظام ورث دولة مفلسة



-الصعيد فى بؤرة اهتمام الرئيس السيسى منذ بداية ولايته.



- طالب بحل أزمة نقص الدواء فى أسوان



- الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة، على الرغم من عدم توقفه عن الإنتاج



- هناك مطالب للشعب يجب أن تكون محل اعتبار لدى الحكومة.



- وعن أزمة ليبيا: مصر ليس لديها مشكلة مع أحد.. ومنفتحة على كل الأطراف.



- المصلحة الأولى هى حل المشكلة الليبية لتعود واحد وموحدة ومستقرة لأنها تمثل عمق الأمن القومى المصرى.



-،الجامعة العربية لها موقف واضح من إدانة التدخلات التركية فى الدول العربية ومنها ليبيا.



- الجامعه العربية أكدت اجتزاء تصريحاتها عن مليشيات تركيا فى ليبيا



-وعن تعذيب عمالة مصرية بليبيا.. قال: كل شىء بحساب



- مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد



- وعن قوانين الانتخابات كان لـ"عبد العال" رسائل عدة خلال مناقشتها



-المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها.



- القائمة المغلقة المطلقة تفرز عناصر برلمانية جيدة.



- هناك أكثر من 12 نظاما انتخابيا وكل دولة تكيفه طبقا لظروفها.



- لا ننكر أفضلية وجود غرفتين تشريعيتين لاتساع مساحة الرأى.



- تجربة برلمان الإخوان فى 2012 جلبت لمصر الكوارث والمصائب ولن تتكرر.



- الوزن النسبي للدوائر لا يوجد قاعدة حاكمة له سوي قاعدة 120 لـ130ألف مواطن بالدائرة، وهناك بعض الدوائر يجب تمييزها كالمناطق الحدودية بخلاف أنه يجب ألا تبتلع الدوائر الكبيرة الدوائر الصغيرة.

