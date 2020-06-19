اليوم السابع
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رئيس مدينة سفاجا: نسعى لزيادة المساحة الخضراء بالمدينة

الجمعة، 19 يونيو 2020 06:54 م
رئيس مدينة سفاجا: نسعى لزيادة المساحة الخضراء بالمدينة رئيس مدينة سفاجا تشارك فى تشجير شوارع المدينة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكدت هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، أنها تسعى إلى زيادة المساحة الخضراء بين أحياء المدينة وفى الشوارع لدعم صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية.

كلفت رئيس مدينة سفاجا مهندسى الإدارة الزراعية فى المدينة بالاهتمام بالمساحات الخضراء والعمل على تزيينها والاهتمام برى وتهذيب الأشجار فى المدينة.

أوضحت رئيس المدينة أنها أعطت تعليمات لمسئول الإدارة الهندسية بعدم إزالة الزراعات والأشجار طالما لا تقع داخل خطوط تنظيم الشوارع او لا تعيق عملية الرصف فى المدينة، بل والمساعدة فى تشكيل أحواض للزراعة بمساعدة المواطنين طالما لا يشكل ذلك تعدى على أراضى أملاك الدولة أو يعيق حركة المارة والسيارات.

وأشارت المغربى إلى أن المدينة سوف تشهد خلال الفترة القادمة تفعيل مبادرة "اتحضر للأخضر" على الشواطئ وفى الشوارع الرئيسية للمدينة بزراعة أشجار مثمرة فى المدينة.

وكانت كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بتسوية ميول تبه جبلية لتحسين الصورة البصرية وحرصا على سلامة المواطنين وقاطنى عمارات منطقة "حى الهدى".

أكدت رئيس مدينة سفاجا فى بيان لها أنه عقب معاينة المنطقة خلال المرور المسائى تلاحظ وجود تبه جبليه خلف عمارات النيابة بمنطقة حى الهدى تتساقط منها الاتربة وحرصا على حياة المواطنين بالمنطقة كلفت على الفور مهندس الطرق بالادارة الهندسية بضرورة تسوية تلك المنطقة واتخاذ اللازم نحو تلافى تلك الملحوظة الخطره بأسرع وقت .

وأضافت انه تم بالتعاون مع الشركة القائمة على أعمال الطرق بالمدينة توفير حفار وتسوية تلك التبه الجبليه وعمل ميول لها حرصا على حياة المواطنين وتم الانتهاء من الاعمال على أكمل وجه.

 


البحر الاحمر

سفاجا

اخبار مصر

المساحات الخضراء

مجلس مدينة سفاجا

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