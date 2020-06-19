رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال النظافة والتجميل بالمدينة والطرق السريعة

الغربية عادل ضرة

أجرى المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، يرافقه المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال دهان البلدورات والنظافة العامة ورفع التراكمات بالطريق الدائري المحلة المنصورة وطريق المحلة طنطا، وايضا حملات النظافة بشوارع المدينة، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بالتنبيه علي اصحاب المصانع والمحلات والمخازن الموجودة بالطريق القيام باعمال النظافة والتجميل بالمناطق المحيطة بهم .

كما تفقد رئيس المدينة اعمال زراعه وتجميل طريق المحله طنطا ومدخل مدينة المحله بحضور. نائب رئيس المدينة للمخلفات للصلبه مجدي ابو الفتوح ، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالزراعات ورفع الاتربه والسفو من علي جانبي الطريق .

من ناحيه اخرى نفذ حى ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة خلف شركة طنطا للزيوت والصابون.

كانت شكاوى قد تعددت من تحويل الطريق خلف شركة طنطا للزيوت والصابون لمقلب قمامة، واشعال النيران فيها، ووجه محافظ الغربية، بشن حملة مكبرة لإزالة هذه المخلفات، وتم الدفع بمعدات جهاز النظافة بالحى، وتم رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة، ونقلها لمصنع التدوير.

من ناحيه اخرى نفذ حى ثانى المحله الكبرى برئاسة محمد عبد الغنى رئيس حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حملة لإصلاح أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة منشية البكرى وشارع المدارس ومنطقة سكة وفتى العمومى وشارع الجمهورية العمومى تحت إشراف جهاز الإنارة بالحى .

كما قام جهاز النظافة برئاسة حى ثان طنطا بمحافظة الغربية تحت إشراف الدكتور محمود عيسى رئيس الحى برفع القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية بمنطقة نايف خلف شركة طنطا للزيوت والصابون وطريق كورنيش ترعة القاصد بعد قيام الأهالى بإلقاء القمامة بطول الكورنيش امام الشركة.



