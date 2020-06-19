رئيس جامعة كفر الشيخ: مد فترة تقديم الأبحاث وبدء الكنترولات الأحد المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، مد فترة تسليم الأبحاث إلكترونيا، حتى يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجارى، حتى الساعة 12 ظهرًا.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن قرار منح الطلاب فرصة أخيرة من باب التيسير عليهم، مؤكداً أن عددا قليلا من الطلاب تخلفوا عن تقديم الأبحاث.

وأضاف رئيس الجامعة، أن العمل بالكنترولات داخل كليات الجامعة، سيبدأ الأحد المقبل، والنتيجة سوف تعلن خلال أسبوعين من بدء عمل الكنترولات، مشيراً إلى أن عملية استلام البحوث من الطلاب تتم بصورة سهلة إلكترونيا دون وجود أى مشاكل أو شكاوى من شأنها عرقلة المنظومة.