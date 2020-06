ذكرى إنهاء العبودية.. الآلاف فى أمريكا يواصلون الاحتجاجات ضد للعنصرية.. فيديو وصور

كتب محمد سعودي

تزامنا مع إحياء الولايات المتحدة ذكرى إنهاء العبودية، واصل المحتجون الغاضبون في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، مظاهراتهم الحاشدة المناهضة للعنصرية على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد الذي قتل في 25 مايو الماضي، حيث خرج الآلاف في عدة ولايات للتظاهر في مسيرات "حياة السود مهمة" للتعبير عن رفضهم الشديد للعنصرية التي تشهدها أمريكا.

وتحيي أمريكا، اليوم، ذكرى إنهاء العبودية، على وقع اضطرابات واحتجاجات تعم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ضد العنصرية وعنف الشرطة تجاه ‏الأمريكيين الأفارقة بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض. ومن المتوقع مشاركة الآلاف في عدة مظاهرات تمتد من ‏نيويورك إلى لوس أنجلوس خلال الساعات المقبلة.‎

Don’t ever stop

I love every single one of you 💚#BlackLivesMatter ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 https://t.co/pAiFoQWY6N

في سياق متصل، سحبت بلدية سان فرانسيسكو في كاليفورنيا تمثالاً لكريستوفر كولومبوس، كما تعتزمً إزالة تمثال البحار الإيطالي من البرلمان المحلي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد العنصرية.



ازالة تمثال في امريكا

كما حرص الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على المشاركة في مسيرة احتجاجية ضد العنصرية، ضمن المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية منذ يوم 25 مايو الماضي، عقب مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وشارك أوباما بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يتقدم الصفوف الأمامية لمسيرة احتجاجية لنبذ العنصرية وللتأكيد على مواصلة الكفاح لإنهاء الاعمال العنصرية التي يشهدها أصحاب البشرة السمراء في جميع انحاء العالم وليس أمريكا فقط.

Week four is underway in Detroit.#DetroitWillBreathe#BlackLivesMatter pic.twitter.com/rAdkICMt4D

وحرص الرئيس الأمريكي السابق على التنديد بتلك العنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء، بإعادة ذكريات الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن الذي أقر إعلان تحرير العبيد عام 1865 بعد الحرب الأهلية التي استمرت لسنوات طويلة في الولايات المتحدة الامريكية.

.@NYCMayor marches with those who volunteered to paint the #BlackLivesMatter street art on Staten Island. #StatenIsland pic.twitter.com/b25urZLqmL

وكتب أوباما: "التغيير ممكن، لذا بغض النظر عن لوننا أو عقيدتنا، بغض النظر عن المكان الذي نأتي منه أو من نحبه، اليوم هو يوم لإيجاد الفرح في وجه الحزن ولإبقاء تلك التي نحبها أقرب قليلاً".



تمثال مكتشف امريكا



مظاهرات أمريكا (1)



مظاهرات أمريكا (2)



مظاهرات أمريكا (3)